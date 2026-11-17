Processo Bergamini, sentenza 1° grado confermata in appello: 16 anni a Isabella InternòCATANZARO
A quasi 37 anni dalla morte del calciatore del Cosenza (il 18 novembre 1989), la Corte d’Assise di appello di Catanzaro si è espressa confermando la condanna a 16 anni di reclusione per l’ex fidanzata di Bergamini per ‘concorso in omicidio volontario’. Nel processo d’appello il pm aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche, con un aggravamento della pena a 23 anni. Gli avvocati di Internò hanno preannunciato ricorso in Cassazione
La Corte d’Assiste d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni per Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore del Cosenza Denis Bergamini, avvenuta il 18 novembre 1989 (domani saranno 37 anni ndr) a Roseto Capo Spulico (Cs). Dopo tanti anni segnati dall’ipotesi del suicidio, la Procura di Castrovillari aveva riaperto l’inchiesta ricostruendo uno scenario diverso. Poi la sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte d’Assise di Cosenza l’1 ottobre 2024.
La difesa di Internò ha preannunciato ricorso in Cassazione
Al termine della pronuncia, gli avvocati dell’ex fidanzata di Denis Bergamini hanno preannunciato ricorso in Cassazione: "Una sentenza triste, che fa a pugni con il buon senso, con quelle che sono le risultanze del processo. Andremo in Cassazione dove se non altro avremo giudici indipendenti e non condizionati dall'ambiente. Questo processo – hanno aggiunto – non doveva essere celebrato a Cosenza e forse non si doveva fare nemmeno in Calabria, adesso andiamo in Cassazione, andiamo a Roma, dove i giudici conoscono il diritto".
Fabio Anselmo: "Non era tutta fuffa..."
“Direi che non era tutta fuffa – la reazione dell’avvocato della famiglia Bergamini Fabio Anselmo -. Non possiamo dire siamo non soddisfatti. Siamo garantisti: ci sarà anche giudizio in Cassazione ma intanto ci arriviamo con una doppia conferma. Mi pare che non si possa più parlare di congiure. Non si possa più mancare di rispetto a Donata Bergamini, a Michele Padovano, a tutti quelli che sono stati accusati di avere fatto congiure e ordito addirittura prove false. Questo non si doveva fare per rispetto dei giudici e per rispetto nostro. Questa è la seconda Corte d’Assise che fa giustizia e che nega tutti questi complotti che sono stati disegnati e che noi respingiamo al mittente attraverso le sentenze".
Donata Bergamini: "Mai fatto complotti"
La sorella di Denis, Donata ha ringraziato i suoi legali "per avermi seguito in questo processo così lungo" e quella che ha definito la sua ‘scorta umana'. "Non ho mai fatto complotti – ha aggiunto - e mai li farò perché non ne ho bisogno. Perché sono una persona pulita".