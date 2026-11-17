A quasi 37 anni dalla morte del calciatore del Cosenza (il 18 novembre 1989), la Corte d’Assise di appello di Catanzaro si è espressa confermando la condanna a 16 anni di reclusione per l’ex fidanzata di Bergamini per ‘concorso in omicidio volontario’. Nel processo d’appello il pm aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche, con un aggravamento della pena a 23 anni. Gli avvocati di Internò hanno preannunciato ricorso in Cassazione

Al termine della pronuncia, gli avvocati dell’ex fidanzata di Denis Bergamini hanno preannunciato ricorso in Cassazione: "Una sentenza triste, che fa a pugni con il buon senso, con quelle che sono le risultanze del processo. Andremo in Cassazione dove se non altro avremo giudici indipendenti e non condizionati dall'ambiente. Questo processo – hanno aggiunto – non doveva essere celebrato a Cosenza e forse non si doveva fare nemmeno in Calabria, adesso andiamo in Cassazione, andiamo a Roma, dove i giudici conoscono il diritto".

Fabio Anselmo: "Non era tutta fuffa..."

“Direi che non era tutta fuffa – la reazione dell’avvocato della famiglia Bergamini Fabio Anselmo -. Non possiamo dire siamo non soddisfatti. Siamo garantisti: ci sarà anche giudizio in Cassazione ma intanto ci arriviamo con una doppia conferma. Mi pare che non si possa più parlare di congiure. Non si possa più mancare di rispetto a Donata Bergamini, a Michele Padovano, a tutti quelli che sono stati accusati di avere fatto congiure e ordito addirittura prove false. Questo non si doveva fare per rispetto dei giudici e per rispetto nostro. Questa è la seconda Corte d’Assise che fa giustizia e che nega tutti questi complotti che sono stati disegnati e che noi respingiamo al mittente attraverso le sentenze".

Donata Bergamini: "Mai fatto complotti"

La sorella di Denis, Donata ha ringraziato i suoi legali "per avermi seguito in questo processo così lungo" e quella che ha definito la sua ‘scorta umana'. "Non ho mai fatto complotti – ha aggiunto - e mai li farò perché non ne ho bisogno. Perché sono una persona pulita".