Il ct azzurro commenta sui social la fine di questa Nations League dopo l'eliminazione ai gironi, dimostrandosi fiducioso per il percorso iniziato a settembre e difendendo le proprie scelte: "Nonostante la delusione, complimenti ai giovani" BELGIO-ITALIA 4-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICHE

Dopo l'amarezza per la sconfitta contro il Belgio e l'eliminazione nella fase a gironi di Nations League, Roberto Mancini affida ai social il suo messaggio di ripartenza per l'Italia. Il commissario tecnico azzurro guarda subito verso l'inizio delle qualificazioni per gli Europei 2028, in programma da marzo 2027, e blinda il gruppo, con un pensiero particolare per i giovani lanciati in campo: "Forza ragazzi. Nonostante la delusione per l'eliminazione, la strada è giusta. Complimenti ai giovani. A marzo saremo più forti".

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Italia in Nations League, bilancio e confronto con le altre edizioni La Nations League 2026/27 si chiude con la seconda eliminazione dell'Italia ai gironi dopo quella nell'edizione inaugurale. I 10 punti conquistati, uno in meno degli 11 che nel 2022/23 furono sufficienti per chiudere in vetta al gruppo, non sono bastati questa volta contro i 13 della Francia e i 12 del Belgio. Il miglior risultato degli Azzurri nella competizione resta un terzo posto, ottenuto nel 2020/21 e 2022/23 sempre con Mancini, mentre Luciano Spalletti chiuse l'edizione 2024/25 ai quarti di finale dopo 13 punti nel girone. Ecco il riepilogo completo edizione per edizione: 2018/19 : 2° posto nel girone dietro al Portogallo (poi vincitore del torneo) e davanti alla Polonia con 5 punti in 4 partite . Fuori ai gironi . Ct: Roberto Mancini

: dietro al Portogallo (poi vincitore del torneo) e davanti alla Polonia con . . Ct: 2020/21 : 1° posto nel girone davanti a Paesi Bassi, Polonia e Bosnia ed Erzegovina con 12 punti in 6 partite . 3° posto finale dopo l'eliminazione con la Spagna in semifinale (allora primo turno ad eliminazione diretta) e la vittoria contro il Belgio nella finale per il 3° posto. Ct: Roberto Mancini

: davanti a Paesi Bassi, Polonia e Bosnia ed Erzegovina con . dopo l'eliminazione con la Spagna in semifinale (allora primo turno ad eliminazione diretta) e la vittoria contro il Belgio nella finale per il 3° posto. Ct: 2022/23 : 1° posto nel girone davanti a Ungheria, Germania e Inghilterra con 11 punti in 6 partite . 3° posto finale dopo l'eliminazione con la Spagna in semifinale (allora primo turno ad eliminazione diretta) e la vittoria contro i Paesi Bassi nella finale per il 3° posto. Ct: Roberto Mancini

: davanti a Ungheria, Germania e Inghilterra con . dopo l'eliminazione con la Spagna in semifinale (allora primo turno ad eliminazione diretta) e la vittoria contro i Paesi Bassi nella finale per il 3° posto. Ct: 2024/25 : 2° posto nel girone dietro alla Francia e davanti a Belgio e Israele con 13 punti in 6 partite . Fuori ai quarti di finale (diventati il primo turno ad eliminazione diretta) contro la Germania. Ct: Luciano Spalletti

2026/27 : 3° posto nel girone dietro a Francia e Belgio e davanti alla Turchia con 10 punti in 6 partite. Fuori ai gironi. Ct: Roberto Mancini Approfondimento Ora, almeno, grazie a Mancini abbiamo un'identità