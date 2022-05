19/19 ©Getty

GUARDIOLA E GLI ALTRI? - Sono tanti gli allenatori ai vertici della classifica per trionfi in Europa (con quattro o più titoli europei) che non rientrano in questo speciale club. Come mai? Molto semplicemente, si sono limitati a vincere "solo" due diverse competizioni europee, magari senza mai averne disputate altre. È il caso di Guardiola, che ha vinto 5 coppe europee divise tra Champions (2) e Supercoppa (3). Stesso discorso per Zidane: 5 coppe, 3 Champions e 2 Supercoppe.