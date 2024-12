Dopo la vittoria contro il Genoa Conte ha ottenuto la sua 150ª vittoria da allenatore in A. È il più veloce di sempre a raggiungere questo traguardo, in 220 partite, battendo il primato di Sarri e Herrera. Nella top 20 Opta assoluta anche altri allenatori attualmente in attività

