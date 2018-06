"Il compito di tutti è isolare certe persone, di renderle ridicole di fronte a un modo di pensare medievale che nel 2018 non può più esistere". Sono le parole dell'attaccante della nazionale, Mario Balotelli, in un videomessaggio inviato in occasione della presentazione dei Mondiali Antirazzisti, in programma a Castelfranco Emilia dal 4 all'8 luglio.

La legge italiana è sbagliata

Balotelli è poi tornato a chiedere la revisione della legge sulla cittadinanza: "Sono italiano al 100% perchè sono nato a Palermo da genitori ghanesi, ma non tutti se ne accorgevano. Mentre la legge italiana è sbagliata. Forse per quello che ancora oggi qualcuno vede il nero come il colore dei diversi, dell'inferiore, dell'errore, in mezzo alla fotografia della squadra".

Poi da Balotelli è arrivato un invito ad "attivarci in prima persona. Dobbiamo essere pronti a denunciare con forza ogni forma di discriminazione a cui assistiamo o di cui siamo vittime dirette. Il cambiamento è in mano alle nuove generazioni, ai nostri figli, bisogna dimostrare che siamo tutti uguali". Per concludere, l'attaccante ha scherzato: "Un abbraccio a tutti e Forza Italia! La Nazionale ovviamente".