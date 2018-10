Tanta l’emozione che il Cigno di Messina (Cit. Biondini) si è lanciato in Curva Mare. Come fece l'attuale capitano del Bari in un Cesena-Juventus di qualche anno fa. Ricciardo non si ferma più e con l'ottavo gol in altrettante partite regala al Cesena il derby di Romagna contro il Forlì. Domenica trasferta a Jesi

CESENA STORIES, 12^ PUNTATA