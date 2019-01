Dietro il nome c’è di più: “Sardar, colui che è in testa”. Capo e leader. Anche se Azmoun, centravanti dell’Iran, 23enne dai mille aneddoti, è un tipo riflessivo, tant’è quando torna a casa preferisce andarsi a fare un giro a cavallo piuttosto che fruire del successo: “Sono la mia passione, la cosa che mi manca di più quando sono fuori”. Quando è lì sparisce per tutti: “Arrivo alle sei del mattino e vado via la sera, ogni tanto dormo anche vicino le stalle". Il piccolo rifugio di Azmoun, bomber di Queiroz in Coppa d’Asia con tre reti (due al Vietnam, uno allo Yemen). Ottavi conquistati.

L’eroe che ha rischiato di non esserci: dopo l’ultimo Mondiale - concluso con l’eliminazione ai gironi - Azmoun lascia l’Iran tra le polemiche: “Ho ricevuto troppi insulti, la malattia di mia madre si è aggravata”. Tornerà ad ottobre, pronto per la Coppa d’Asia e per vincere.

Azmoun, il pallavolista mancato

Professione attaccante, anche se fino a 12 anni giocava a pallavolo, lo sport di papà: “Per otto stagioni ha giocato in Nazionale, è stato il miglior pallavolista d’Asia per due anni!”. Sardar scoprì il calcio quasi per caso, un allenatore lo invitò a giocare per una squadra nata da poco. Bastò un gol per far scattare la scintilla: “Fu la scelta giusta, anche se a volte mi manca la pallavolo. Quando torno a casa vado sempre a giocare”.