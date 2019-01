Cittadella, dall'Entella arriva Diaw

Nuovo rinforzo per il Cittadella di Roberto Venturato, che potrà presto contare su Davide Djily Diaw. L'attaccante italo-senegalese, classe '92, è infatti in arrivo dalla Virtus Entella, squadra con cui ha realizzato 3 reti in 14 presenze in questo avvio di stagione. Per il calciatore contratto fino al 30 giugno 2022