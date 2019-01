Arrivano i primi verdetti in questa giornata di Coppa D'Asia 2019. In campo i gironi D ed E, che consegnano alla fase successiva - gli ottavi di finale - i primi protagonisti. Nel gruppo D avanti sia Iran che Iraq. L'Iran vince 2-0 contro Vietnam e centra così il suo secondo successo su due partite: 6 punti e qualificazione; stesso discorso per l'Iraq, che liquida con un 3-0 lo Yemen e fa compagnia all'Iran. Ora l'ultima partita, lo scontro diretto tra le due squadre, che determinerà la prima in classifica. All'Iran basta una doppietta di Azmoun, attaccante che gioca in Russia nel Rubin Kazan; il successo dell'Iraq è firmato da Kadhim, Resan e Abbas.

Avanti anche l'Arabia Saudita

Si qualifica agli ottavi di finale anche l'Arabia Saudita del Ct Pizzi, che dopo il 4-0 del primo match contro la Corea del Nord si ripete anche contro il Libano e stacca il biglietto per la fase successiva. Contro il Libano un gol per tempo: al 19' la sblocca Al-Muwallad, attaccante saudita del Levante; al 67' la chiude Al-Mogahwi, centrocampista dell'Al-Ahli. Nella gara in programma il 13 gennaio il Qatar, a 3 punti dopo la vittoria della prima giornata contro Libano, battendo la Corea del Nord raggiungerebbe l'Arabia Saudita agli ottavi.

I risultati

Gruppo D



Vietnam-Iran 0-2

(38', 69' Azmoun)

Yemen-Iraq 0-3

(11' Kadhim, 19' Resan, 90' Abbas)

Gruppo E

Libano-Arabia Saudita 0-2

(19' Al-Muwallad, 67' Al-Mogahwi)