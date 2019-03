La sorpresa tanto attesa, alla fine, non è più arrivata, ma ne ha ricevuto un'altra ancora più bella e decisamente più apprezzata. Gigio Donnarumma ha festeggiato i suoi 20 anni lo scorso lunedì e il primo a promettergli un regalo speciale era stato Ciro Immobile, suo futuro avversario nell'andata della semifinale di Coppa Italia. "Ti aspetta una sorpresa" gli aveva scritto l'attaccante della Lazio, promettendogli tra le righe un gol ai suoi danni, ma lo 0-0 al termine dei 90 minuti dell'Olimpico ha decretato il portiere rossonero come vincitore del duello personale. Appuntamento rimandato, dunque, per il bomber laziale, ma non per Donnarumma che un regalo speciale l'ha comunque ricevuto. E a donarglielo è stata la fidanzata Alessia, sua dolce metà ormai da qualche anno, che ha probabilmente dovuto aspettare qualche ora - il rientro di Gigio dalla trasferta romana - per consegnare il presente e vedere la reazione del classe '99. La ragazza ha regalato all'estremo difensore rossonero un quadro della coppia in versione supereroe: Donnarumma nelle vesti di Spiderman e la sua compagna in quelle di Catwoman. Un pensiero particolarmente apprezzato dal portiere della Nazionale, come testimoniato da lui stesso attraverso una story sul proprio account Instagram. Il neo 20enne, infatti, ha pubblicato la foto del dono ricevuto, con tanto di "grazie amore" e un cuore rivolto alla sua bella Alessia. Una bella sorpresa in attesa di provare a ricevere i regali più importanti dal punto di vista professionale: il 4° posto in campionato, che garantirebbe ai rossoneri il ritorno in Champions League, e la finale di Coppa Italia.