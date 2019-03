Il ritorno alla vittoria e la sosta di campionato. Il Cesena si rilassa (ma non troppo) in vista della prossima partita che si giocherà tra 10 giorni visto che il derby con la Savignanese è stato posticipato a lunedì 18 marzo (ore 20.30 sul neutro di Forlì).

Nello spogliatoio bianconero pettorali e tatuaggi ben in vista. Sul tema interviene anche chi non ne ha, come Agliardi. “Penso di essere uno dei pochi a non avere né tatuaggi né orecchini”. Anche se Alessandro lo vede in maniera diversa…

Poi parentesi grammaticale con una storpiatura, tutta romagnola. La formula dell’ “ho rimasto” al posto del “mi è rimasto” che proprio non piace a Viscomi...

Non si gioca, ma ci si allena, anche in amichevole, come quella giocata conto la Nazionale di San Marino e finita, per la cronaca 1-0 per il Cesena: rete di Tortori, oltre ad un rigore sbagliato da Alessandro. Poi tre giorni di riposo, ma prima test con la Juniores. Cesena in ricarica, la batteria deve durare ancora 720 minuti.