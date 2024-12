Incredibile Forest, vince ed è terzo: i risultati

Premier League

Nel Boxing Day di Premier (tutto da seguire su Sky e NOW) il City manca nuovamente la vittoria per l'ottava volta nelle ultime nove giornate. Con l'Everton è 1-1. Chelsea rimontato nel finale dal Fulham, vince invece il Forest, momentaneamente terzo in classifica. Bene anche il Newcastle. Ko per il Southampton di Juric. Qui la classifica della Premier League aggiornata COME SEGUIRE TUTTO IL BOXING DAY DI PREMIER SU SKY E NOW