Palleggia, disegna, gioca a scacchi, sistema un mazzo di fiori e non solo. E anche in Inghilterra ci scherzano su: ora che a Manchester si vede il vero Pogba, sembra che il francese abbia qualche gamba extra per mettere in pratica le sue magie. Vero, dall'arrivo di Solskjaer ben nove gol a dispetto dei soli cinque sotto la gestione Mourinho. Assist e prestazioni da leader: Pogba è rinato giocando da fuoriclasse… e pensate cosa sarebbe in grado di fare con otto tentacoli al posto delle sole due gambe da umano! Nello spot girato per Adidas ci hanno pensato per davvero, e il risultato del video è tutto da ridere.