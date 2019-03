Nike "Air Jordan" bianche e rosse in edizione limitata con stringhe colorate, arancione e verdi stile evidenziatore: 2.500 euro. Pellicciotto bianco griffato Balenciaga, double face con "graffiti" di tutti i colori: 4.500 euro. Ma soprattutto, zaino in tinta (ma senza disegni) di Louis Vuitton: 18mila euro. Il totale è da capogiro: altro che Leroy! Sané, al ritiro della nazionale tedesca, si è presentato con uno stile da "Le Roi", un vero re.

"Sané? Ora è pronto"

Detto dei vestiti, ora, i colpi di classe, oltreché nel portafoglio e nello scegliere un look eccentrico, Leroy dovrà metterli in mostra sul campo. Via i 25mila euro di outfit (a farne i conti in tasca ci hanno pensato i connazionali di Sportbuzzer e della Bild), e dentro calzettoni, pantaloncini e maglietta. Soprattutto adesso che Löw lo sta convocando in nazionale con continuità, dopo essere stato uno dei grandi esclusi dal disastroso Mondiale di Russia. "È pronto - ha detto il Ct in conferenza -, la sua crescita è buona sia con la Germania che nel City, sta fornendo grandi prestazioni e, cosa più importante per me, sta facendo grandi passi avanti come calciatore". Sì, indipendentemente da quel look eccentrico. A proposito: in conferenza stampa, insieme al suo allenatore, c'era anche lo stesso Sané, che non ha potuto dribblare le domande su quell'outfit esagerato: "Sono gusti, quando ieri mattina ho guardato nell'armadio, mi sono detto: ok, metto questo". 25mila euro di vestiti. Beato lui.