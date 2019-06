Non ci resta che piangere

Un colpo basso, un altro, dopo il gesto estremo dell'ex capitano della Roma Agostino Di Bartolomei appena qualche giorno prima (il 30 maggio) e a poco più di un mese dallo schianto fatale di Ayrton Senna a Imola. Quella notte di giugno il 41enne attore erede di Totò cadde in un sonno profondo, sfibrato dalle ultime riprese che aveva voluto girare a tutti i costi, nonostante un cuore già allo stremo, per portare a termine "Il Postino" di Michael Radford accanto a Philippe Noiret/Pablo Neruda e Maria Grazia Cucinotta. Il testamento sentimentale di Massimo, in seguito candidato a 5 nomination (comprese quelle postume di Troisi come migliore attore protagonista e per la migliore sceneggiatura non originale), vincendo l'Oscar per la colonna sonora di Luis Bacalov. Ma se a Troisi si aprivano le porte del paradiso, al Pibe de Oro stavano per spalancarsi le grate dell'inferno: trovato positivo all'efedrina dopo il secondo match contro la Nigeria, l'argentino dovrà abbandonare Usa '94 e un Campionato del mondo fin lì strepitoso, aprendo l'ennesimo capitolo, il più lungo e drammatico, della sua odissea.