Argentina e Barcellona, Copa America e Champions, aneddoti e risate. Messi ha giocato a tutto campo nell'intervista rilasciata in patria a TyC Sports, tra delusioni, vittorie e speranze: "In questa Copa America? Giocheremo con lo stesso entusiasmo e la solita voglia di vincere, anche se l'Argentina sta attraversando una fase di cambiamento. Per molti sarà la prima competizione importante, penso che non siamo i candidati alla vittoria finale come altri anni, ma sicuramente ci proveremo". Promessa a firma Leo Messi, anche perché la sua storia con l'Albiceleste è ancora quella senza grandi titoli in bacheca: "Ho sempre sognato di giocare per la mia nazionale - prosegue Leo pensando al passato -, il mio esordio fu un momento sognato a lungo. Al tempo giocavo a Barcellona e non era facile farsi notare come succede oggi, era un'altra epoca. Per riuscirci ho fatto di tutto: mandavamo continuamente i miei video per farmi conoscere e avere una chance". Chance come quella che Messi ha ancora per trionfare con la maglia della sua nazionale: "Vincere un Mondiale con l'Argentina per me sarebbe il massimo - continua Leo -, è il più grande sogno che mi sia rimasto da realizzare". E in attesa di Qatar 2022 c'è proprio la Copa America ai blocchi di partenza, per raggiungere una gioia con la fascia al braccio: "La prima volta con l'Argentina da capitano? Mi fecero parlare negli spogliatoi. Non fu facile, non sono uno che parla molto. Io sono capitano alla mia maniera".

Barcellona e incubo Anfield

Capitano, Messi, lo è anche nel Barça, con cui il finale di stagione è stato segnato dalla sconfitta in Coppa del Re contro il Valencia e, inevitabilmente, dalla clamorosa rimonta subita dal Liverpool in Champions: "Ho finito la stagione più stanco e frustrato nella testa che nel fisico a causa di quello che è successo nelle ultime due settimane, soprattutto dopo l'eliminazione in Champions League".