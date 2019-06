La Roma vuole Icardi

Nel corso dei contatti tra i due club per Dzeko, i giallorossi hanno chiesto Mauro Icardi. Primi sondaggi con l'entourage dell’argentino per capire la sua volontà. Wanda Nara è in Thailandia, tornerà venerdì e scopriremo se l'interesse della Roma potrà avere degli sviluppi.

Inter, incontro col Cagliari per Barella

Primo appuntamento tra le due società: il Cagliari chiede 50 milioni, l’Inter ne offre 35 più bonus. Si ragiona sulle contropartite.

Milan, gli uomini di Maldini

Continuano i lavori per costruire la squadra dirigenziale: Tare primo obiettivo come direttore sportivo, contatti anche con Boban.

Fiorentina, è il giorno della cessione

Tutto fatto per il passaggio del club viola a Commisso. L'ufficialità attesa in giornata.

Roma, Fonseca sempre più vicino

E' sempre più Paulo Fonseca il candidato numero uno alla panchina giallorossa. Oggi il suo agente, Marco Abreu, volerà a Donetsk: in programma un incontro con la dirigenza dello Shakhtar per liberare il portoghese a un anno dalla scadenza del contratto. Abreu proverà a far valere il gentleman agreement per liberare Fonseca senza il pagamento della clausola rescissoria da 5 milioni di euro.

In calo, invece, le quotazioni di De Zerbi, che sta incontrando il Sassuolo (l’ad Carnevali e il patron Squinzi) per valutare prospettive e progetti del club, visto che è intenzionato a rispettare il contratto se la società vorrà costruire un Sassuolo ancora più forte. Ufficiale la risoluzione contrattuale di Ricky Massara, che aveva iniziato a lavorare per il club nel 2011 e dopo l’addio di Monchi era diventato direttore sportivo.

La Juventus aspetta il via libera dal Chelsea per Sarri

Per Sarri continua l’attesa, con tempi più lunghi del previsto perché il Chelsea sembra essersi tirato indietro dopo aver promesso due mesi fa di liberare l’allenatore senza pagamento di clausole o esoneri. Fali Ramadani è a Milano, così come Paratici: per venerdì è attesa la decisione di Roman Abramovic.

Juve, il primo rinforzo in difesa è Demiral

Nonostante il pressing dell'Atletico Madrid, Demiral andrà alla Juve. Non ci sono margini, la Juve aveva un accordo per 15 milioni col Sassuolo e l'ha fatto valere. L'Atletico voleva offrire 25 milioni, ma ora sarà la Juve a decidere il suo futuro e molto probabilmente resterà in rosa da subito, perché considerato un giocatore di livello.