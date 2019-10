Lunedì 7 ottobre allo Sportpark Ronhof di Fürth, in Germania, va in scena Azzurri Legends, la partita tra le leggende delle Nazionali di calcio di Italia e Germania, in diretta dalle 18 su Sky Sport Football e Sky Sport Uno. Per la prima volta si affronteranno la Nazionale delle Leggende Azzurre, coordinata da Antonio Cabrini, e la selezione tedesca DFB-All-Stars di Berti Vogts. In campo 17 Campioni del Mondo (13 italiani, 4 tedeschi) e tanti altri fuoriclasse di due delle Nazionali più titolate al mondo. In tutto, Italia e Germania vantano infatti 8 Mondiali e 14 finali, 4 Europei, 1 Olimpiade e 1 Confederations. La partita, che servirà anche a raccogliere fondi per progetti di solidarietà, sarà raccontata da Riccardo Trevisani e Marco Cattaneo, mentre a bordocampo ci sarà Giovanni Guardalà. Per la Nazionale Azzurra, in porta si alterneranno i due Campioni del Mondo di Germania 2006, Angelo Peruzzi e Marco Amelia. In difesa Pietro Vierchowod, Campione del Mondo di Spagna ’82, con altri quattro Campioni del Mondo del 2006: Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Gianluca Zambrotta e Cristian Zaccardo. A questi si aggiungono i tre terzini di spinta Christian Panucci, Moreno Torricelli e Federico Balzaretti. A centrocampo Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso e Simone Perrotta, altri tre campioni della notte di Berlino, con Luigi Di Biagio, Massimo Ambrosini, Stefano Fiore, Damiano Tommasi, Giuliano Giannichedda, Angelo Di Livio e Bruno Conti. In avanti spazio a Totò Schillaci, capocannoniere di Italia 90’, a Fabrizio Ravanelli e a due protagonisti del Mondiale tedesco, Francesco Totti e Luca Toni.