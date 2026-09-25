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il novelliere

Angenor Cassaleth, l'arbitro che non ha mai smesso di lavorare

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

A Santa Cruz de Mompox il calcio vive una dimensione veramente inclusiva. La squadra di calcio è stata premiata da un noto videogioco ma è un'altra persona a essere la stella locale: un arbitro di settant'anni che è ancora nel pieno della sua carriera

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