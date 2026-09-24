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IL PROTAGONISTA

Vincenzo Italiano sta conquistando Istanbul e i tifosi del Besiktas

Vanessa Leonardi

A pochi mesi dal suo arrivo a Istanbul, dopo aver sfiorato il Napoli in estate, è già un idolo della tifoseria. Merito anche delle notti europee, da sempre marchio di fabbrica, e dei gol di Vlahovic, riabbracciato dopo il periodo alla Fiorentina

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