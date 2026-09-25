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l'analisi

La nuova energia della Juve arriva dall' 'altro mercato'

Paolo Aghemo
©IPA/Fotogramma

In attesa dell'adattamento degli ultimi arrivati, la Juventus di Spalletti ha trovato nuove forze da chi sembrava fuori dal progetto bianconero: aver rilanciato Nico Gonzalez, Zhegrova, Douglas Luiz (e non solo!) è uno dei meriti più grandi dell'allenatore in questo inizio di stagione

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