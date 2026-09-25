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l'intervista

Appiah: "Ho aspettato tutta la vita la maglia azzurra, era ed è il mio sogno"

Emiliano Tomasini
©Getty

Karen Appiah è nata a Brescia da genitori ghanesi, è cresciuta giocando nei parchi e negli oratori italiani, ma ha dovuto aspettare i 18 anni per poter indossare la maglia azzurra. "Guardavo le altre che andavano in Nazionale, contavo i giorni che mancavano al mio compleannno e pensavo: quando arriverò sarà troppo tardi". Oggi è al Mondiale Under 20, ha già segnato quattro gol e sogna la Champions: "Ho aspettato troppo, non posso sprecare questa occasione". La sua intervista, in esclusiva, a Sky Sport Insider

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