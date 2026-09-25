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l'intervista

Gli stadi del futuro del calcio femminile: quando la partita diventa un’esperienza

Gaia Brunelli

Non più soltanto novanta minuti, ma una giornata da vivere. Lo studio Populous vuole ripensare il rapporto tra squadra, tifosi e stadio: un luogo che può diventare casa, spazio di socialità e parte dell’identità di una comunità

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