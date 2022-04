1/43

Missione compiuta per il Bari, promosso in Serie B a distanza di quattro anni. Dopo il fallimento sportivo e la ripartenza nei dilettanti, la squadra di Mignani ha dominato il girone C della Serie C festeggiando l’aritmetico salto di categoria a Latina. Si torna a sognare in grande al San Nicola, stadio che ha applaudito tanti big nel passato della società: eccoli tra stagioni e bilancio in biancorosso a partire dagli anni Novanta

IL BARI TORNA IN SERIE B