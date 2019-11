Giornata di Bundes con vari intrecci legati alle italiane impegnate in Europa. Successi per le prossime avversarie di Inter in Champions e Roma in Europa League. Il Dortmund batte 3-0 il Werder e il Gladbach si porta in testa vincendo a Leverkusen contro il Bayer che condivide il girone di Champions con la Juve. Crollo del Bayern Monaco, sconfitto 5-1 dall'Eintracht. Risultato scoppiettante a Lipsia, Mainz bastonato 8-0.

La classifica del campionato tedesco vede dunque il Borussia Moenchengladbach - che giovedì affronterà la Roma in Europa League - solo al comando con 22 punti. Alle loro spalle i gialloneri di Dortmund, che martedì ospitano l'Inter per la sfida del girone di Champions: 19 punti per gli uomini di Favre, a -3 dalla capolista ma davanti a Lipsia, Bayern Monaco e Friburgo che sono appaiate a quota 18. Clamoroso il risultato del Lipsia, che ha asfaltato il Mainz con un pirotecnico 8-0. Ma fa ancora più scalpore la scoppola rimediata dal Bayern, sconfitto 5-1 in casa dell'Eintracht, a Francoforte. Ha pesato il rosso a Jerome Boateng nei primi minuti di gioco.

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA M. 1-2

18’ Wendt (G), 25’ Volland (L), 42’ Thuram (G)

Note: espulso Bailey al 90'

EINTRACHT F. - BAYERN MONACO 5-1

25' Kostic (E), 33' Sow (F), 37' Lewandowski (B), 49' Abraham (E), 61' Hinteregger (E), 85' Paciencia (E)

Note: espulso Boateng al 9'

B. DORTMUND-WOLFSBURG 3-0 (Highlights)

52' T. Hazard, 58' Guerreiro, 88' rig. Goetze

LIPSIA-MAINZ 8-0

5' Sabitzer, 30', 48' e 87' Werner, 35' Nkunku, 38' Halstenberg, 44' Poulsen, 50' Mukiele

WERDER-FRIBURGO 2-2

9' Rashica (W), 28' e 90' Petersen (F), 59' Gebre Selassie (W)