Conferma per l'allenatore che era stato scelto per sostituire ad interim Niko Kovac dopo l'esonero. L'annuncio di Karl-Heinz Rummenigge nel corso dell'assemblea generale annuale dei soci: "Flick ha grandi idee e un ottimo rapporto con i giocatori"

Nessun ulteriore cambio di guida tecnica dopo l'esonero di Niko Kovac e avanti con Hans-Dieter Flick, almeno fino a Natale. Questa la decisione del Bayern Monaco dopo le due vittorie ottenute dalla squadra dall'arrivo dell'ex centrocampista in panchina: il 2-0 all'Olympiacos, valso la qualificazione agli ottavi di Champions League, e il 4-0 al Borussia Dortmund in Bundesliga.

Rummenigge: "Flick ha grandi idee e un ottimo rapporto con i giocatori"

A dare la notizia ufficiale della conferma di Flick è stato Karl-Heinz Rummenigge nel corso dell'assemblea generale annuale dei soci che si è tenuta all'Olympic Hall di Monaco di Baviera: "Dopo la partita di sabato contro il Borussia Dortmund io, Uli Hoeness e Hasan Salihamidzic abbiamo annunciato pubblicamente a Flick che resterà il nostro allenatore fino a nuova comunicazione. E siccome ogni sabato Hansi non vuole che gli venga chiesto se è ancora un allenatore dopo ogni partita, dico che Flick sarà in panchina almeno fino a Natale e probabilmente anche per il resto della stagione". Le ragioni della scelta? "Ha ottime e innovative idee riguardanti le tipologie di allenamento e tattiche. Ha un ottimo rapporto con i giocatori, ci piace anche il suo lato umano. Lo dico con convinzione, abbiamo fiducia in Hansi Flick". Che sabato 23 novembre, alla ripresa, del campionato, sarà alla guida del Bayern Monaco sul campo del Fortuna Dusseldorf. E a fine partita, a prescindere dal risultato, nessuno gli chiederà se nell'impegno successivo sarà ancora sulla panchina del Bayern. Parola di Karl-Heinz Rummenigge.