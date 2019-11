Il Bayern Monaco trionfa nel 'Der Klassiker' contro il Borussia Dortmund. La sfida più attesa di tutta la stagione calcistica in Germania finisce con un secco 4-0 a favore dei bavaresi, che ritrovano il successo in campionato dopo il 5-1 subito nell'ultimo turno in casa dell'Eintracht Francoforte, costato la panchina a Niko Kovac.

Sotto la guida di Hansi Flick, Lewandowski e compagni hanno dominato la partita contro gli uomini di Lucien Favre. Ad aprire le marcature ci ha pensato proprio il bomber polacco, con un colpo di testa in tuffo su cross dalla destra di Pavard. Il dominio bavarese trova massimo sfogo nella ripresa: passano appena 3' dall'intervallo, quando Gnabry mette in rete a porta vuota su cross basso di Muller.

Il Borussia, reduce dalla rimonta in Champions League contro l'Inter, non mostra reazioni, tanto da subire altri due gol nel finale. Al 76' Lewandowski trova la doppietta personale e aggiorna il suo rendimento 'monstre': 23 gol in 18 presenze, a segno in ogni partita a cui ha preso parte. Una sfortunata autorete di Hummels in scivolata porta al poker del Bayern.

Con questo successo, i bavaresi salgono al secondo posto a quota 21 punti, pari con il Lipsia e una lunghezza dietro alla capolista Borussia Moenchengladbach. Il Dortmund rimane fermo al quinto posto, a 19 punti.

1989-2019: un anno dopo cade un altro muro a Berlino

Nelle altre partite del sabato di Bundesliga, non sono mancate le emozioni. Campo principale sicuramente quello di Berlino: i tifosi di Hertha e Lipsia 'abbattono' una riproposizione del muro, a 30 anni esatti dalla caduta. La partita del'Olympiastadion se la aggiudica poi il Lipsia, trascinati da Timo Werner. L'altra squadra di Berlino, l'Union, trionfa 3-0 sul campo del Magonza. Pareggio ricco di reti tra Schalke 04 e Fortuna Dusseldorf (3-3). Vittoria di misura dell'Augusta sul Paderborn.

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND 4-0

17', 76' Lewandowski, 48' Gnabry, 79' aut. Hummels

HERTHA BERLINO-LIPSIA 2-4

32' Mittelstadt (H), 38' rig. Werner (L), 46' Sabitzer (L), 86' Kampl (L), 91' Werner (L), 92' Selke (H)

MAGONZA-UNION BERLINO 2-3

30' Ingvartsen (U), 48' e 51' Andersson, 81' Onisiwo (M), 94' Brosiski (M)

PADERBORN-AUGUSTA 0-1

41' Max

SCHALKE 04-FORTUNA DUSSELDORF 3-3

33' Caligiuri (S), 62', 74', 85' Hennings (F), 67' Kabak (S), 79' Serdar (S),