Bundesliga: 13^ giornata, i risultati delle partite del sabato: Bayern ko

La formazione bavarese cade per la prima volta nella gestione Flick: è il Bayer Leverkusen a vincere 2-1 all'Allianz Arena. Bayern staccato di 3 punti dal Lipsia, che raggiunge momentaneamente la vetta della classifica, vincendo 3-2 sul campo del Paderborn. Il Borussia Dortmund passa 2-1 a Berlino contro l'Hertha di Klinsmann, mentre finisce in parità la sfida tra Hoffenheim e Fortuna Dusseldorf

Brutta sconfitta per il Bayern Monaco che, dopo quattro vittorie e zero gol subiti tra campionato e coppa sotto la guida di Hans-Dieter Flick, cade all'Allianz Arena contro il Bayer Leverkusen. 1-2 il risultato finale, frutto della doppietta nel primo tempo di Leon Bailey. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Thomas Muller. Bavaresi che si allontanano di tre lunghezze dalla vetta, occupata adesso dal Lipsia che passa 3-2 sul campo del Paderborn.

Primo tempo spettacolare per gli uomini di Nagelsmann, che si portano avanti di tre reti grazie alle marcature di Schick, Sabitzer e Werner. Partita che sembra già in cassaforte e invece nella ripresa arriva la reazione dei padroni di casa. Mamba prima e Gjasula poi accorciano le distanze, regalando un finale di grande apprensione per il Lipsia. Tanta sofferenza, ricompensata però dai tre punti e dal primo posto in classifica a quota 27, in attesa del Borussia Monchengladbach (adesso a -2) che ospiterà al Borussia Park il Friburgo, domenica alle 15.30.

Nelle altre tre sfide del pomeriggio di Bundesliga, spicca la vittoria del Borussia Dortmund sul campo dell'Hertha Berlino. Un 2-1 che scaccia l'incubo di una settimana molto complicata e riporta gli uomin di Favre in zona europea. 23 i punti in classifica, uno in meno del Bayern e a quattro lunghezze dal vertice. Gara che si decide già nel primo tempo, con le reti di Sancho e Hazard. Padroni di casa, guidati per la prima volta da Jurgen Klinsmann, che accorciano le distanze con Darida, ma non basta. Sconfitta all'esordio per l'ex ct della nazionale tedesca.

Due pareggi chiudono il programma del sabato tedesco. L'Hoffenheim non va oltre l'1-1 interno contro il Fortuna Dusseldorf, mentre il Colonia riagguanta nel finale l'Augsburg e ottiene un importante punto in zona salvezza, distante adesso tre lunghezze, in attesa Mainz e Werder Brema, impegnate domenica.

HOFFENHEIM-FORTUNA DUSSELDORF 1-1

6' Kramaric (H), 87' Hennings (F)

HERTHA BERLINO-BORUSSIA DORTMUND 1-2

15' Sancho (B), 17' Hazard (B), 34' Darida (H)

COLONIA-AUGSBURG 1-1

43' Niederlechner (A), 86'Cordoba (C)

PADERBORN-LIPSIA 2-3

3' Schick (L), 4' Sabitzer (L), 26' Werner (L), 62' Mamba (P), 73' Gjasula (P)

BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN 1-2 (HIGHLIGHTS)

10' Bailey (BL), 34' Muller (BM), 35' Bailey (BL)