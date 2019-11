Robert vs Karim

Dunque uno sguardo alla classifica marcatori eterna della Champions. In testa? Ovviamente ci sono Ronaldo (127) e Messi (113), ma attenzione all'emozionante lotta alle loro spalle per il terzo gradino del podio, tradotto: il primo per i comuni mortali. Attualmente lì c'è il grande Raul, fermo (e così resterà) a quota 71. Lewandowski, con il suo recentissimo poker, è diventato solamente il quinto calciatore della storia ad aver segnato almeno 60 gol nella Champions, ora 63. Davanti a lui c'è Karim Benzema, al quarto posto assoluto a 64, e autore di una doppietta nell'ultimo Real-Psg. Il sorpasso a Raul è già nel mirino per entrambi, ma chi salirà alla fine sul gradino più basso del podio dietro ai due penta-palloni d'Oro?

Infine impossibile non menzionare i numeri della stagione attuale di Lewandowski. Diciassette per lui le partite giocate in stagione tra Bundes e Champions: il polacco ha segnato in sedici di queste. Un totale di ventisette reti in venti presenze. Sedici in Bundes e dieci in Europa. E chi lo ferma più?