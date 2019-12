Due gol (che portano a cinque le marcature totali in questo campionato) e un assist nel 4-2 al Friburgo nell’ultima partita di Bundesliga, quella che ha permesso al Borussia Moenchengladbach di mantenere almeno per un’altra settimana la vetta della classifica. Breel Embolo è uno dei grandi protagonisti del momento magico vissuto dalla squadra tedesca in questa prima parte di stagione (primo posto in Bundesliga e primato anche nel girone di Europa League con 8 punti, gli stessi della Roma): tanto che i tifosi sono già… innamorati di lui. Dopo la gara con il Friburgo, infatti, due sostenitori – con tanto di chitarra in mano – hanno atteso l’attaccante classe 1997 all’uscita dello stadio per dedicargli un coro che sul web, e non solo, è subito diventato virale: i due tifosi del Borussia hanno infatti intonato "Ti amo" di Umberto Tozzi, sostituendo il ritornello della canzone con appunto il nome Embalo. L’attaccante, decisamente divertito, si è fermato a salutarli dimostrando di gradire il nuovo coro a lui dedicato. Con la speciale esibizione canora che è stata ripresa e pubblicata sui propri canali ufficiali anche dal Borussia Moenchengladbach...