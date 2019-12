Bundesliga, i risultati della 15^ giornata: il Bayern ne fa sei. Poker del Dortmund

Torna a sorridere il Bayern Monaco che, dopo due sconfitte consecutive in campionato, ne fa sei al Werder Brema. La 15^ giornata, dunque, è perfetta per i bavaresi, che volano grazie alla prima tripletta tedesca di Coutinho. Un punteggio, il 6-1 finale, che potrebbe far pensare ad un pomeriggio sì freddo ma comunque tranquillo sul campo. Eppure non è così, perché la rete iniziale di Rashica al 24' aveva spaventato tutta l'Allianz Arena. Tuttavia sono poi arrivate le tre perle del brasiliano, alle quali si è aggiunta la doppietta del solito Lewandowski e il gol di Muller. Con questa vittoria, i bavaresi salgono dalla settima alla quarta posizione, a quattro lunghezze di distanza dal Borussia Moenchengladbach primo e a -3 dal Lipsia secondo, che devono però ancora giocare. Flick, che ha dovuto fare i conti con l'assenza di Coman e un Perisic non al top, ha dato fiducia al brasiliano ex Liverpool e Barcellona, che in Bundesliga aveva iniziato dal 1' solo una volta nelle ultime quattro giornate. Il Bayern, galvanizzato anche dal successo in Champions contro il Tottenham, è partito forte con le occasioni di Lewandowski, ma al 24' arriva la doccia fredda del Werder Brema, che passa in vantaggio con un tipo potentissimo di Rashica che non lascia scampo a Neuer. I padroni di casa accusano il colpo e reagiscono solo qualche minuto dopo, pareggiando i conti al 45' con la prima rete di Coutinho, servito da un ottimo Gnabry. Poi, prima dell'intervallo, al quarto minuto di recupero Lewandowski segna la rete del vantaggio. A quel punto la ripresa si trasforma in un dominio: al 63' pallonetto di Coutinho servito da Alaba, al 72 seconda rete di giornata per Lewandowski, al 75' arriva il 5-1 di Muller e al 78' la definitiva tripletta del brasiliano con un tiro alla Del Piero.

Poker Dortmund

Vittoria facile anche per il Borussia Dotmund, che vince per la terza volta di fila in Bundesliga. Lo fa segnando quattro gol sul campo del Mainz. Decisive le reti di Reus, Sancho, Hazard e Schulz. La squadra di Favre conserva così il proprio vantaggio di due punti sul Bayern. Cade invece il Bayer Leverkusen, battuto dal Colonia per 2-0. Prima vittoria da allenatore dell'Hertha per Klinsmann: i berlinesi si sono imposti per 1-0 contro il Friburgo. Finisce 1-1 fra Paderborn e Union Berlino.

I risultati

Colonia-Bayer Leverkusen 2-0

73' Cordoba, 84' Bornauw

Mainz-Borussia Dortmund 0-4

32' Reus, 66' Sancho, 69' Hazard, 84' Schulz

Bayern Monaco-Werder Brema 6-1

24' Rashica (W) 45' 63' 78' Coutinho B), 49', 72' Lewandowski (B), 75' Muller (B)

Herta Berlino-Friburgo 1-0

53' Darida

Paderborn-Union Berlino 1-1

7' Ingvartsen (B), 33' Proger (P)