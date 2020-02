Borussia Dortmund, Haaland non si ferma: due gol all'Union Berlino, sono 7 in 136'. VIDEO

Doppietta nella prima gara da titolare, Haaland è già arrivato a quota 7 in 3 presenze con il Borussia Dortmund: un gol ogni 19 minuti. In stagione i gol totali sono già 35 in 25 partite giocate

Non si ferma più Erling Haaland! Dall'Austria alla Germania passando per la Champions League, con una costante: il gol. L'attaccante norvegese ha avuto un impatto devastante in Bundesliga: già 7 gol in appena tre partite con il Borussia Dortmund. Contro l'Union Berlino è arrivata una doppietta, in quella che è stata la sua prima partita da titolare. Il primo gol, quello del 2-0, è arrivato con una deviazione di sinistro sul secondo palo su un cross di Julian Brandt. Il secondo, quello del definitivo 5-0, con un diagonale non trattenuto dal portiere avversario. I numeri di Haaland con il Borussia Dortmund sono impressionanti, soprattutto se consideriamo il minutaggio. L'attaccante classe 2000, infatti, ha giocato appena 136 minuti in totale e ha già segnato sette reti, uno ogni 19 minuti. Media clamorosa per un impatto devastante: Haaland ha già conquistato il Borussia Dortmund.

I numeri della stagione

In Germania, l'attaccante norvegese sta proseguendo l'ottima stagione iniziata al Salisburgo. In Austria ha segnato 16 gol in 14 partite, uno ogni 61 minuti. Nelle sei gare giocate in Champions League, invece, è andato a rete 8 volte: ogni 47 minuti. In totale, tra Salisburgo e Borussia Dortmund, Haaland ha già segnato 35 gol in questa stagione in 25 partite giocate in tutte le competizioni. Tra campionato austriaco, Bundesliga tedesca e Champions League la media è impressionante: un gol ogni 46 minuti.