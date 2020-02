Premier League, i risultati della 25^ giornata: poker Liverpool, gran rimonta di Ancelotti

Continua senza sosta la corsa record del Liverpool, che batte anche il Southampton e ottiene la 16^ vittoria consecutiva in campionato: per i Reds 24 successi in 25 partite di campionato. Grande rimonta dell'Everton di Ancelotti sul campo del Watford, pari show tra West Ham e Brighton. Tutti i risultati delle gare della 25^ giornata

Il Liverpool non si ferma più e contro il Southampton nella 25^ giornata di Premier League conquista la 16^ vittoria consecutiva. I Reds continuano a dominare e spazzano con facilità anche i Saints. 4-0 il finale ad Anfield e successo numero 24 in 25 partite (poi 1 pareggio per un totale di 73 punti): semplicemente incredibile. Nelle altre gare rimonta di orgoglio dell'Everton di Ancelotti, che prima va sotto di 2 gol sul campo del Watford e poi, in 10 uomini, ribalta il risultato con Walcott al 90'. Il Bournemouth vince in casa con l'Aston Villa, lo Sheffield supera in trasferta il Crystal Palace. Pareggi in Newcastle-Norwich e West Ham-Brighton.

Liverpool-Southampton 4-0

47’ Oxlade-Chamberlain, 60’ Henderson, 72’ e 91’ Salah

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson (88’ Lallana), Fabinho, Wijnaldum (81’ Minamino); Salah, Firmino, Oxlade-Chamberlain (73’ Keita). All: Klopp

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy; Ward-Prowse, Stephens, Bednarek, Bertrand; Djenepo (82’ Boufal), Romeu, Hojbjerg, Redmond; Long (70’ Adams), Ings (70’ Obafemi). All: Hasenhuttl

Dopo un primo tempo senza gol, il Liverpool risolve la questione nella ripresa. E lo fa a suo modo, con quattro gol che certificano un dominio assoluto. Apre Oxlade-Chamberlain al 47', schierato in avanti da Klopp al posto dell'infortunato Mane. Poco più tardi, al 60', raddoppia Henderson. A servire il poker ci pensa Salah, autore di una doppietta. 16^ vittoria consecutiva, la numero 24 in 25 partite di campionato per il Liverpool, che comanda la classifica con 73 punti, 22 in più del Manchester City (una gara in meno per la squadra di Guardiola).

Watford-Everton 2-3

10’ Masina (W), 42’ Pereyra (W), 45+1’ e 45+4’ Mina (E), 90’ Walcott (E)

WATFORD (4-2-3-1): Foster; Mariappa, Kabasele, Cathcart, Masina; Chalobah (57’ Welbeck), Capoue; Pereyra (75’ Success), Doucoure, Deulofeu (82’ Pussetto); Deeney. All: Pearson

EVERTON (4-4-2): Pickford; Sidibe, Mina, Holgate, Digne; Walcott, Sigurdsson (67’ Schneiderlin), Delph, Iwobi (65’ Kean); Calvert-Lewin (73’ Keane), Richarlison. All: Ancelotti

Espulso: Delph (E)

Un successo voluto e arrivato dopo una grande rimonta: vittoria importantissima per Carlo Ancelotti, che con il suo Everton si impone 3-2 sul campo del Watford. Sotto di due reti per i gol di Masina e di un altro ex 'italiano', Pereyra, i Toffees trovano il pari già nei minuti di recupero del primo tempo con la sorprendente doppietta di Yerri Mina sempre sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nella ripresa, poi, l'Everton rimane in 10 per l'espulsione di Delph, ma a far esultare Ancelotti ci pensa Walcott in contropiede al 90'. Per l'allenatore italiano è la quarta vittoria sulla panchina dei Toffees, che ora si trovano al nono posto in classifica: la zona Europa League è nel mirino.

Bournemouth-Aston Villa 2-1

37’ Billing (B), 44’ Ake (B), 70’ Samata (A)

BOURNEMOUTH (4-3-3): Ramsdale; Smith, Francis, Ake, Rico; Gosling, Lerma, Billing; Wilson H., Wilson C., Fraser. All: Howe

ASTON VILLA (3-4-3): Reina; Mings, Hause, Konsa (46’ Engels); Guilbert, Nakamba (80’ Trezeguet), Luiz, Targett; El-Ghazi (58’ Davis), Samata, Grealish. All: Smith

Espulso: Lerma (B)

Crystal Palace-Sheffield United 0-1

59’ aut. Guaita

CRYSTAL PALACE (4-3-2-1): Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, van Aanholt; McCarthy (80’ Meyer), Milivojevic, McArthur; Ayew, Zaha; Benteke (77’ Townsend). All: Hodgson

ASTON VILLA (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connel; Baldock, Berge (68’ Lundstram), Norwood, Fleck, Stevens; Sharp (64’ Mousset), McBurnie (95’ Osborn). All: Wilder

Newcastle-Norwich 0-0

NEWCASTLE (5-4-1): Dubravka; Yedlin (54’ Lazaro), Fernandez, Lascelles, Clark, Ritchie; Almiron, Bentaleb, Hayden (57’ Longstaff), Saint-Maximin (79’ Rose); Joelinton. All: Bruce

NORWICH (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Byram; Tettey (86’ Hernandez), McLean; Rupp (89’ Vrancic), Duda, Cantwell (67’ Buendia); Pukki. All: Farke

West Ham-Brighton 3-3

30’ Diop (W), 45’ e 57’ Snodgrass (W), aut. Ogbonna (B), 75’ Gross (B), 79’ Murray (B)

WEST HAM (4-1-4-1): Fabianski; Fredericks, Diop, Ogbonna, Cresswell; Rice; Snodgrass (85’ Lanzini), Soucek (85’ Fornals), Noble, Antonio (74’ Masuaku); Haller. All: Moyes

BRIGHTON (4-2-3-1): Ryan; Montoya (72’ Schelotto), Webster, Dunk, Bernardo; Propper, Stephens; Gross, Mooy (72’ Mooy), Trossard; Murray. All: Potter