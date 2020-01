Emre Can dalla Juve al Borussia Dortmund: le ultime news di calciomercato

Emre Can è ufficialmente un giocatore del Borussia Dortmund. Ad annunciarlo il club giallonero tramite i propri profili social. Il giocatore tedesco si trasferirà in Germania per una cifra intorno ai 30 milioni

Dopo aver svolto le visite mediche è arrivata l'ufficialità. Emre Can è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Dopo due stagioni, 45 partite e 4 gol il giocatore tedesco lascia la Juventus. Per lui è un ritorno in Bundesliga, campionato nel quale aveva vestito le maglie di Bayern Monaco e Beyer Leverkusen. La Juventus incassera una cifra di circa 30 milioni di euro. Una cifra che ha soddisfatto i bianconeri, con cui Emre ha trovato pochissimo spazio in questa stagione, giocando solamente 279' giocati, non rientrando neanche nella lista Champions.

La trattativa

Un corteggiamento lungo quello del Borussia Dortmund per Emre Can. Una trattativa nella quale i tedeschi con il passare del tempo si sono avvicinati alla cifra richiesta dai bianconeri. La Juventus infatti inizialmente ha aspettato visto che la rosa vede ora 20 giocatori di movimento più tre portieri. Negli ultimi giorni di mercato è arrivato però l'affondo decisivo del Borussia Dortmund, dopo la cessione di Paco Alcacer al Villareal, con i tedeschi che hanno raggiunto la cifra richiesta dai bianconeri.

"È stato un onore rappresentare la Juventus"

Tramite il proprio profilo social l'ormai ex giocatore bianconero ha salutato staff e i compagni di squadra: "Voglio dire grazie a tutti alla Juventus per il loro supporto. Ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti dietro le quinte. È stato un onore rappresentare questo grande club e porterò i ricordi nel mio cuore. Grazie Mille Forza Juve".