Continua la favola di Erling Braut Haaland: l’attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund ha ricevuto il premio di miglior giocatore del mese in Bundesliga con appena 2 partite giocate nel mese di Gennaio. In queste due gare il baby fenomeno ha messo a segno 5 gol in appena 59’ giocati, una tripletta all'esordio contro l'Augsburg e una doppietta nel match contro il Colonia, in entrambi i casi partendo dalla panchina, dimostrando tutto il suo feeling con la rete già visto con la maglia del Salisburgo.

I numeri continuano ad impressionare anche nel mese di febbraio

Dopo aver messo a segno 5 gol nelle sue prime due uscite in maglia giallonera, Haaland sta continuando a segnare, come fatto nell'ultima partita contro l’Eintracht Francoforte dove ha realizzato il gol del 3-0 che ha messo in ghiaccio il match prima del definitivo 4-0 realizzato da Raphael Guerreiro. I numeri dell’attaccante norvegese continuano ad impressionare, i gol ora sono 8 in 5 partite mai nessuno come lui nella storia della Bundesliga.