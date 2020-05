Non solo mascherine in panchina ed esultanze distanziate. Tra le novità che hanno contraddistinto la ripartenza del calcio tedesco, anche la possibilità di ricorrere fino a 5 sostituzioni nei 90 minuti. Lasciando spazio a combinazioni inedite: durante Darmstadt-St. Pauli, giocata nel pomeriggio di sabato per la 27^ giornata di 2.Bundesliga, l'allenatore della squadra ospite Jos Luhakay ha deciso di effettuare ben quattro cambi in contemporanea per cercare di raddrizzare la partita al 61'. Una scelta tattica senza precedenti, che iscrive il St. Pauli nell'albo delle curiosità. Ma l'impatto in partita è stato disastroso: il Darmstadt, fino a quel momento avanti 1-0, ha colpito per altre tre volte la formazione di Amburgo. Che evidentemente, non ha ricevuto la scossa sperata dal ribaltone record. La beffa finale? Anche il Darmstadt ha effettuato tutte e 5 le sostituzioni a disposizione, di cui tre al 75'.