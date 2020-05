Bundesliga, le partite di oggi della 28^ giornata

Borussia Dortmund-Bayern Monaco

Ore 18.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (telecronaca Pietro Nicolodi). La 28^ giornata di Bundesliga inizia subito con il botto: al Signal Iduna Park ci sarà il Klassiker. Il Borussia Dortmund è secondo a quota 57 e insegue il Bayern Monaco, primo con 4 punti di vantaggio. Entrambe le squadre sono tornate dal lockdown con due vittorie. Gli uomini di Favre hanno travolto lo Schalke 04 per 4-0, per poi vincere in casa del Wolfsburg 0-2. Il Bayern Monaco, invece, è tornato con lo 0-2 sul campo dell'Union Berlino e, nell'ultimo turno, ha vinto 5-2 contro l'Eintracht Francoforte. Ora il big match fermerà almeno una delle due grandi di Germania e darà risposte importanti in chiave titolo.

Werder Brema-Borussia Moenchengladbach

Ore 20.30, Diretta Gol su Sky Sport Uno (telecronaca Federico Zancan). Ha bisogno disperatamente di punti il Werder Brema, che nell'ultimo turno è tornato al successo contro il Friburgo dopo 7 gare di digiuno ma è sempre al penultimo posto in classifica. Il Borussia Moenchengladbach, invece, punta a rialzarsi dopo la sconfitta interna contro il Bayer Leverkusen. Un risultato che ha visto la squadra di Rose scivolare dal terzo al quinto posto, fuori dalla zona Champions. Il Borussia Moenchengladbach è ora a -1 dal quarto posto occupato dal Leverkusen e a -2 dal Lipsia terzo.

Eintracht Francoforte-Friburgo

Ore 20.30, Diretta Gol su Sky Sport Uno (telecronaca Dario Massara). L'Eintracht Francoforte è in crisi profonda: due sconfitte contro Borussia Moenchengladbach e Bayern Monaco al rientro in campo che, aggiunte alle tre prima della sospensione, portano a un totale di cinque ko consecutivi. Quintultimo posto in classifica e appena 4 punti sulla terzultima posizione che vale il playout, per una squadra che tra l'altro è anche agli ottavi di Europa League (ritorno da giocare contro il Basilea, dopo lo 0-3 subito all'andata). Il Friburgo, invece, resta una delle sorprese della Bundesliga: un solo punto nelle due gare giocate dopo la ripartenza, ma un ottimo settimo posto in classifica a -2 dall'ultima posizione utile per l'Europa.

Bayer Leverkusen-Wolfsburg

Ore 20.30, diretta su Sky Sport Football e Diretta Gol su Sky Sport Uno (telecronaca Andrea Marinozzi; Diretta Gol con Riccardo Trevisani). Il Bayer Leverkusen è in gran forma, non perde dal primo febbraio e ha ottenuto sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite. Due successi da quando il campionato è ripreso, il secondo fondamentale per superare il Borussia Moenchengladbach e inserirsi al quarto posto, in piena zona Champions. Il prossimo avversario sul cammino del Leverkusen è il Wolfsburg, sesto in classifica e reduce dalla sconfitta interna contro il Borussia Dortmund. La squadra biancoverde vuole riscattarsi per difendere l'ultima posizione utile per la qualificazione in Europa League.