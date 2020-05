Paderborn-Borussia Dortmund, dove vederla in tv

Torna in campo il Borussia Dortmund, chiamato a reagire dopo la pesantissima sconfitta nel big match contro il Bayern Monaco, volato a più sette dai gialloneri, che hanno così visto interrompersi la propria striscia di sei successi consecutivi. Haaland e compagni non perdevano dal 3-4 contro il Bayer Leverkusen e non restavano a secco di gol in campionato dall’11a giornata, sconfitta 0-4 proprio contro gli stessi bavaresi. Il Dortmund inoltre ha subito solo due reti nelle ultime sette sfide di campionato, nessuna squadra è riuscita a fare meglio. Dall'altra parte, però, occhio ad un dato abbastanza curioso: ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre promosse: 3-1 a Colonia nella seconda giornata di questa stagione (1N, 4P). Dall'altra parte il Paderborn, ultimo in classiifca a quota 19 punti e senza vittorie dal match contro il Friburgo (0-2) dello scorso 25 gennaio. Zero i successi nelle ultime nove partite di Bundesliga (4N, 5P). Tuttavia, l’SCP è rimasto imbattuto in tre partite consecutive per la prima volta in questo campionato (3N).

Dove vedere la partita in tv

Il match tra Paderborn e Borussia Dortmund, valevole per la 29^ giornata della Bundesliga, si giocherà domenica 31 maggio alle ore 18 alla Benteler Arena e verrà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football.