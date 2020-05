Bayern-Dusseldorf, dove vedere la partita in tv

Il posticipo del sabato di Bundesliga si gioca all'Allianz Arena di Monaco, dove il Bayern capolista ospiterà il Fortuna terzultimo in classifica: tutte le informazioni per seguire la partita su Sky

Si riparte dal super gol di Kimmich, che nel big match della scorsa giornata ha regalato al Bayern tre punti a Dortmund davvero pesantissimi. Lewandowski e compagni ora infatti guidano la Bundesliga a +7 sulle inseguitrici: contro il Fortuna Dusseldorf, il Bayern è a caccia della decima vittoria consecutiva in campionato. I precedenti sorridono apertamente alla capolista: l'ultima volta che il Bayern ha segnato meno di tre gol al Fortuna in Bundes risale all'ottobre del 1996 (vittoria per 0-2), con gli ospiti che invece non vincono in Baviera dal 1991 (0-1 nel vecchio Olympiastadion di Monaco). Ma anche la squadra allenata da Uwe Rösler può puntare sul momento di forma: nessun ko nelle ultime sei gare di campionato.

Dove vedere la partita in tv

Il match tra Bayern Monaco e Fortuna Dusseldorf si giocherà oggi, sabato 30 maggio, alle 18:30 all'Allianz Arena di Monaco e sarà valido per la 29^ giornata di Bundesliga. Sarà possibile vedere la partita in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203), con la telecronaca di Pietro Nicolodi.