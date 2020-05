Bundesliga, le partite di oggi su Sky: guida tv

Dopo la vittoria del Bayer nell'anticipo, cinque partite in programma nel sabato di Bundesliga: alle 15:30 spicca Wolfsburg-Eintracht, il Bayern in campo alle 18:30 contro il Fortuna Dusseldorf. Tutto quello che c'è da sapere sui match di oggi

Wolfsburg-Eintracht Francoforte

Ore 15:30, diretta su Sky Sport Football con telecronaca di Fabio Caressa e Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Federico Zancan. Dopo la brillante vittoria di Leverkusen, il Wolfsburg cerca altri punti per la corsa all'Europa contro un Eintracht in crisi nera (1 solo punto nelle ultime 5). I precedenti tra le due squadre sorridono ai Wolves (5 successi nelle ultime 7), occhio però al fattore campo: la squadra di Glasner ha vinto solo due volte nelle ultime 7 partite giocate in casa.

Mainz-Hoffenheim

Ore 15:30, Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Dario Massara. Battendo il Colonia per 3-1, nell'ultima giornata l'Hoffenheim ha rotto un digiuno lungo 8 partite (3 pareggi e 5 ko), mentre il Mainz è reduce dall'1-1 di Berlino contro l'Union. Con un margine di un solo punto sulla zona playout, i padroni di casa sono chiamati a ritrovare una vittoria che manca da cinque giornate. L'Hoffenheim, al settimo posto, punta invece a rimanere a contatto con la zona Europa League. Lo storico sorride però al Mainz: 42 reti all'attivo nei precedenti contro i biancoblù, mai così tante contro nessun'altra squadra di Bundsliga.

Schalke 04-Werder Brema

Ore 15:30, Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Geri De Rosa. Grande classico tra nobili decadute del calcio tedesco. Da quando lo scorso 16 maggio ha ripreso la Bundesliga, la squadra di Gelsenkirchen è l'unica ad aver sempre perso. Quattro punti invece per il Werder, che fin qui ha costruito la sua classifica in trasferta (16 punti su 22) ma resta inchiodato al penultimo posto a -5 dal Fortuna Dusseldorf. Una curiosità: il Werder Brema è la vittima preferita dello Schalke tra le partecipanti al campionato in corso (38 ko), ma allo stesso tempo contro lo Schalke ha vinto più partite che contro ogni altra in Bundesliga (43 su 101).

Hertha Berlino-Augsburg

Ore 15:30, Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Paolo Ciarravano. Grazie a un rigore di Piatek nel finale, l'Hertha è uscito imbattuto anche da Lipsia portando a cinque gare la sua striscia positiva. Reduce da un pareggio, ma dal sapore ben diverso, anche l'Augsburg: 0-0 in casa contro il Paderborn fanalino di coda. Il 4-0 dell'andata è la vittoria più larga della stagione dei biancorossi, ma prima di quella partita i berlinesi avevano vinto o pareggiato le precedenti 9 sfide contro l'Augsburg.

Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf

Ore 18:30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, telecronaca di Pietro Nicolodi. Durante l'ultimo turno infrasettimanale, uno splendido pallonetto di Kimmich ha lanciato il Bayern nello scontro diretto contro il Borussia Dortmund. Ora la squadra di Flick tenta la fuga, a +7 sulle inseguitrici. Occhio però al momento di forma del Fortuna Dusseldorf, al terzultimo posto ma senza sconfitte nelle ultime 6 gare. Anche se le ultime 6 sfide contro il Bayern sono finite in goleada per la capolista, sempre con almeno 3 gol all'attivo.