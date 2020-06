Vince il Bayer Leverkusen, ma la cosa non fa notizia. La squadra di Bosz, favoritissima alla vigilia, batte in semifinale di Coppa di Germania il Saarbrucken, e vola così in finale dove il 4 luglio affronterà la vincente di Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, traguardo festeggiato al fischio finale con balli e abbracci di gruppo.

Un 3-0 che non sorprende, e così la notizia diventa la fine della favola in cui avevano creduto in molti, quella del Saarbrucken (club di quarta divisione appena promosso a tavolino in terza) capace di eliminare ben due squadre di Bundesliga incontrate sul suo cammino, il Colonia prima e il Fortuna Dusseldorf poi, in un quarto di finale consegnato alla leggenda per i 5 rigori parati dal portiere Batz.



Diaby (11’), Alario (19’) e Bellarabi (58’) interrompono il suo sogno, vincendo sul campo di un Saarbrucken che era fermo da tre mesi (ultima partita giocata 94 giorni fa), al contrario del Bayer che con 5 giornate di campionato già disputate post-lockdown aveva già ripreso confidenza con il pallone. Ai tifosi della sorprendente “cenerentola” della Coppa di Germania resterà per sempre il dubbio: chissà se sarebbe andata diversamente, senza quel lunghissimo stop…