André Silva, gol di tacco e doppietta. VIDEO

Il talento non lo ha mai messo in discussione nessuno, l'incapacità di adattarsi al calcio italiano e a un ambiente, negli ultimi anni, complesso come quello del Milan non gli ha permesso di mostrare tutto il suo potenziale. André Silva continua a segnare in Bundesliga. Dopo un avvio di stagione super con i tre gol nelle prime quattro uscite segnati con la maglia dell'Eintracht e dopo una fase centrale costellata da qualche infortunio di troppo, il portoghese, dalla ripresa del campionato, non si è più fermato. Sei gol nelle sette giornate fin qui disputate che hanno portato sempre punti se si eccettua la gara con il Gladbach. La doppietta e lo splendido gol di tacco segnato all'Hertha (per i berlinesi gol di un altro ex Milan, Piatek) sembrano segnare una sorta di maturazione per questo attaccante, classe 1995, che in ogni caso è in prestito biennale (scadenza a giugno 2021) ai tedeschi dal Milan. Il bottino totale in questa stagione sale a 14 gol in 33 partite se si comprendono le reti segnate in Coppa di Germania (2) e in Europa League (2).