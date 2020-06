HOFFENHEIM-LIPSIA 0-2

9' Dani Olmo, 11' Dani Olmo

HOFFENHEIM (3-5-2): Baumann; Posch, Grillitsch, Bicakcic; Kaderabek, Rudy, Samassekou (46' Kramaric), Geiger (81' Akpoguma), Zuber (46' Skov); Dabbur (62' Bebou), Baumgartner (68' Bruun Larsen). All.Rapp

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino; Sabitzer (78' Haidara), Laimer (61' Nkunku), Kampl (68' Adams), Dani Olmo (78' Konate); Schick (68' Lookman), Werner. All.Nagelsmann

Ammoniti: Samassekou (H), Klostermann (L), Zuber (H), Nkunku (L), Adams (L)

Entrambe reduci da una settimana davvero particolare, Hoffenheim e Lipsia si sono affrontate nell'anticipo del venerdì sera che ha dato il via alla 31a giornata di Bundesliga. Padroni di casa che hanno cambiato allenatore pochi giorni, con l'addio di Schreuder causato da alcuni dissapori con la società, nonostante il settimo posto in classifica. In panchina questa sera Marcel Rapp, che guiderà la squadra in queste ultime quattro giornate in campionato. Un cambio che non ha portato i frutti sperati in casa Hoffenheim, vista la sconfitta interna per 2-0 maturata contro il Lipsia, per nulla turbato dalla trattativa tra Timo Werner e il Chelsea, ormai in dirittura d'arrivo. A decidere la gara è la doppietta di Dani Olmo, che già dopo 11 minuti ha indirizzato la sfida sui binari della formazione allenata da Nagelsmann. Lipsia che, con questo successo, rimane al terzo posto della classifica, accorciando sul Borussia Dortmund, distante una sola lunghezza in attesa della gara di sabato alle 15.30, che vedrà gli uomini di Favre giocare sul campo del Fortuna Dusseldorf. Si ferma invece la corsa dell'Hoffenheim in zona europea, con i biancoazzurri che rimangono a -2 dal sesto posto occupato dal Wolfsburg e rischiano di perdere la settima posizione in classifica (ultima valida per i preliminari di Europa League) in favore del Friburgo, impegnato sabato alle 15.30 sul campo del Wolfsburg.