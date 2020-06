Bayern-Monchengladbach, dove vedere la gara in tv

Il conto alla rovescia verso la conquista della 30^ Bundesliga è già iniziato in casa Bayern Monaco. La squadra allenata da Flick infatti potrebbe festeggiare la vittoria del titolo già in questa giornata di campionato, la 31^, ma perché questo avvenga dovrà battere il Borussia Moenchengaldbach e sperare che il Borussia Dortmund venga sconfitto dal Fortuna Dusseldorf. I bavaresi – cinque vittoria su cinque dalla ripartenza del campionato tedesco – hanno sette punti di vantaggio sui gialloneri e sperano di chiudere i conti già in questo turno, visibile come sempre su Sky Sport. Attenzione però a sottovalutare il Moenchengaldbach, quarto in classifica a quota 56 punti e in piena corsa per un posto in Champions.

Dove vedere Bayern Monaco e Borussia Moenchengaldbach in tv

La gara tra Bayern Monaco e Borussia Moenchengaldbach, sfida valida per la 31^ giornata di Bundesliga, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sabato 13 giugno alle ore 18.30 su Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra). La telecronaca del match sarà affidata a Pietro Nicolodi. Sarà possibile seguire Bayern Monaco-Borussia Moenchengaldbach con lo "Sky Virtual Audio", ovvero gli effetti del pubblico ricreati virtualmente. Usufruire di questa opzione è facile, basta selezionare l’audio originale dal telecomando e vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.

Speciali e studi pre e post gara

Alle 14.30 e alle 17.30 su Sky Sport Football e Sky Sport 24 spazio a Bundesliga Live: lo studio che introdurrà i match, condotto da Federica Lodi e con la partecipazione di Massimo Marianella e Riccardo Gentile. Ci saranno inoltre studi di approfondimento pre e post partita con lo Sky Tech e la realtà aumentata analizzando le fasi di gara più significative. Alle 20.30, nuovo appuntamento con Bundesliga Live su Sky Sport Football per commentare il post Bayern Monaco-Borussia Moenchengaldbach.