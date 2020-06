La vittoria contro l'Eintracht vale la finale della DFB-Pokal per i bavaresi, che hanno anche presentato ufficialmente la nuova maglia (con le tre strisce in una posizione insolita) per la stagione 2020-21. Decidono Perisic e Lewandowski. Per l'Eintracht, invece, una maglia speciale contro il razzismo

