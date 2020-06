Haaland segna al 95' e Favre... si fa male. VIDEO

La lunga sosta forzata alla quale è stato sottoposto il mondo del calcio ha causato qualche disagio fisico a tutti, giocatori ma anche... allenatori . E' il caso di Lucien Favre, che ha esultato con troppa veemenza al decisivo gol di Haaland contro il Fortuna Dusseldorf, procurandosi un forte dolore al polpaccio. Una rete importante, quella dell'attaccante norvegese al minuto 95, che permette al Borussia Dortmund di mantenere quattro punti di vantaggio sul terzo posto occupato dal Lipsia e di rinviare momentaneamente la festa Scudetto del Bayern Monaco , uscito vittorioso dalla difficile sfida contro il Borussia Monchengladbach. Un gol che andava celebrato al meglio, se non fosse che anche la condizione fisica di Favre non è probabilmente ancora delle migliori. L'allenatore svizzero è stato infatti puntualmente inquadrato dalle telecamere a saltare di gioia per la rete, prima che una smorfia di dolore si disegnasse sul suo viso e la mano andasse sul polpaccio sinistro infortunato . Una scena che ha fatto sorridere i telespettatori da casa, anche perchè non si tratta di una prima volta...

Il precedente di ottobre contro il Borussia Monchengladbach

Ancora un gol nei minuti finali per il Borussia Dortmund e ancora un'esultanza con troppo impeto per Lucien Favre: nel precedente del 30 ottobre scorso, fu una doppietta di Julian Brandt tra il 77' e l'80' a procurare un problema alla coscia all'allenatore giallonero. Una vittoria in rimonta per 2-1 contro il Borussia Monchengladbach che permise al Dortmund di passare il turno in Coppa di Germania. Immagini quasi analoghe a quelle di sabato, con la televisione tedesca che immortala Favre dolorante mentre con la mano si tiene la zona infortunata. Due vittorie che nel corso della stagione avranno sicuramente fatto felice l'allenatore ma che, magari la prossima volta, verranno festeggiate con un po' meno trasporto e più attenzione per i propri fragili muscoli.