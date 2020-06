Werder Brema-Bayern Monaco, dove vederla in tv

"Ci manca solo un ultimo passo", aveva esultato così Hans-Dieter Flick dopo la vittoria sul Borussia M'Gladbach. Il Bayern Monaco è vicinissimo alla conquista dell'ottavo Meisterschale, il numero 30 della sua storia. Basterà vincere, cosa che ai bavaresi riesce abbastanza bene come dimostrano i sei successi su altrettante gare di campionato giocate dopo la ripresa del calcio in Germania. Una marcia inarrestabile, fatta di 17 gol fatti e 5 subiti. Nel mezzo le vittorie su Eintracht (battuto anche in coppa), Borussia Dortmund, Dusseldorf, Bayer Leverkusen e - appunto - Borussia M'Gladbach. Le motivazioni, tuttavia, non saranno a senso unico, dal momento che anche il Werder Brema lotterà per un obiettivo ben preciso, ovvero la salvezza. Penultima in classifica, la squadra di Kohfeldt è distante tre punti dal Magonza 15esimo (e prossimo avversario in quello che sarà un vero e proprio spareggio per non retrocedere). Poco confortanti i precedenti, con il Bayern che ha vinto tutte le ultime dieci sfide.

Dove vedere la partita in tv

Il match fra Werder Brema e Bayern Monaco, valevole per la 32^ giornata della Bundesliga, si giocherà mercoledì 16 giugno alle ore 20:30 al Weserstadion e verrà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Football (telecronaca di Pietro Nicolodi) e Sky Sport Uno (Diretta Gol, telecronaca di Federico Zancan).