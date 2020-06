Bundesliga, le partite di oggi della 32^ giornata

La Bundesliga torna in campo per la 32^giornata, che inizia sul campo del Borussia Moenchengladbach. Servirà una vittoria contro il Wolfsburg per inseguire la qualificazione in Champions, così come basterà un successo sul Werder Brema per permettere al Bayern di festeggiare il titolo

Borussia Moenchengladbach-Wolfsburg

Ore 18:30, diretta su Sky Sport Uno (telecronaca di Gianluigi Bagnulo). La 31^ giornata di Bundesliga inizia con un match interessante in ottica Europa. Si affrontano la quinta e la sesta in classifica, separate comunque da dieci punti. Il Borussia continua ad inseguire la qualificazione alla prossima Champions, perché il Bayer Leverkusen quarto è distante solo una lunghezza. Servirà una reazione alla squadra di Marco Rose che, dopo il 4-1 all'Union Berlino dello scorso 31 maggio, ha perso le ultime due partite contro Friburgo e Bayern Monaco. Non ci sarà bomber Thuram, infortunatosi alla caviglia. Il Wolfsburg dal canto suo vuole difendere la qualificazione all'Europa League, con il Friburgo ottavo che è in ritardo di soli quattro punti.

Werder Brema-Bayern Monaco

Ore 20:30, diretta su Sky Sport Football (con telecronaca di Pietro Nicolodi). Si prepara alla festa il Bayern, pronto ad aggiudicarsi l'ottavo Meisterschale consecutivo, il numero 30 della sua storia. Basterà vincere sul campo del Werder Brema, un'impresa niente affatto impossibile se guardiamo gli ultimi risultati delle due squadre. Quella di Flick è inarrestabile, come dimostrano le sei vittorie su altrettante partite alla ripresa della Bundesliga. Discorso decisamente diverso per i ragazzi di Kohfeldt, penultimi in classifica a quota 28 punti. Quattro tuttavia i risultati utili ottenuti nelle ultime cinque partite, con la salvezza che dista solo tre lunghezze. Sarà un finale di campionato decisamente emozionante.

Friburgo-Hertha Berlino

Ore 20:30, Diretta Gol su Sky Sport Uno (con telecronaca di Paolo Ciarravano). Se l'Hertha Berlino non ha più molto da chiedere al campionato - troppi per crederci i 5 punti di ritardo dalla zona Europa a tre giornate dalla fine - vale un altro tipo di discorso per il Friburgo, che sogna la qualificazione alla prossima Europa League. Appena un punto dall'Hoffenheim settimo, con entrambi gli scontri diretti a proprio favore. E le ultime due giornate saranno contro un Bayern probabilmente già campione e uno Schalke che non vince da 13 gare.

Union Berlino-Paderborn

Ore 20:30, Diretta Gol su Sky Sport Uno (con telecronaca di Davide Polizzi). Obiettivo vicinissimo per l'Union Berlino che, dopo la promozione dell'anno scorso, si prepara a festeggiare la salvezza. Sette i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, una vittoria trasformerebbe il sogno in realtà. Niente da fare invece per il Paderborn, ultimissimo in classifica a quota 20 punti e già aritmeticamente retrocesso.