Bundesliga, calendario e orari della 34^ giornata

In programma l'ultima giornata della Bundesliga, nove partite in contemporanea sabato alle ore 15.30. Da decidere gli ultimi due verdetti: chi va in Champions tra Gladbach e Bayer Leverkusen? Duello a distanza anche in coda tra Fortuna Düsseldorf e Werder Brema per regalarsi lo spareggio salvezza. Appuntamento in esclusiva con Diretta Gol su Sky Sport Uno