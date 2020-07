Haaland cacciato da un locale in Norvegia. VIDEO

Le vacanze di Erling Haaland, tornato in Norvegia dopo aver concluso la stagione con il Borussia Dortmund, sono più che meritate. 44 gol segnati in tutte le competizioni, un'annata da stella che lo ha consacrato prima in Austria con il Salisburgo e poi in tutta Europa. L'attaccante classe 2000 ha battuto record su record e, terminata la Bundesliga al secondo posto dietro al Bayern, si sta concedendo qualche momento di svago. Delle volte, forse, un po' troppo eccessivo. Lo dimostra un video che ha cominciato a circolare sui social e che lo riprende mentre viene estromesso da un locale da due buttafuori che hanno dovuto usare le maniere forti. Si vede bene un addetto alla sicurezza che lo allontana di peso (nonostante la statura non di certo contenuta di Haaland) per poi essere "rimproverato" in modo deciso dall'attaccante norvegese, trattenuto da altri due uomini.